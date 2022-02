Milan, arriva la seconda doppietta consecutiva di Giroud: non succedeva dal 2013

Grazie alle due reti segnate contro la Lazio, Olivier Giroud è arrivato in doppia cifra stagionale con la maglia del Milan. L'attaccante francese ha realizzato la seconda doppietta consecutiva, eguagliando un record del 2013 quando con la maglia dell'Arsenal riuscì a segnare due gol di fila al West Ham in Premier League e al Brighton in FA Cup. A riferirlo è il sito ufficiale del Milan.