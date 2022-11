Milan, assegnato ai rossoneri il Premio Braille per il programma di accessibilità allo stadio per tifosi con disabilità visive

MilanNews.it

Come riporta il profilo Twitter del Milan, al Teatro Alla Scala, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha ritirato il Premio Braille, assegnato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a Milan e Inter per il programma di accessibilità allo stadio per tifosi con disabilità visive. Questo il tweet: