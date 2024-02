Milan-Atalanta a San Siro è anche l'incredibile coast to coast di Theo

vedi letture

Domani sera a San Siro, ore 20.45, c'è Milan-Atalanta. Terza contro quinta in classifica in Serie A, con i rossoneri che non devono commettere il (grave) errore di riaprire la corsa ad un posto Champions League per la prossima stagione. Sfida importantissima e da affrontare con la massima concentrazione, ma la sfida contro la Dea a San Siro porterà alla mente sempre l'incredibile gol segnato da Theo Hernandez a maggio 2022, il vero e proprio gol Scudetto del Milan quell'anno: una cavalcata di 90 metri palla al piede, inspiegabile e infermabile. DAZN la ripropone in video.