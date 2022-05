Milan-Atalanta, bilancio in pari per quel che riguarda le ultime 20 sfide in Serie A

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le ultime 20 volte che Milan e Atalanta si sono affrontate, lo hanno fatto in sfide di campionato. Il bilancio è in parità, con 7 vittorie a testa. Le restanti 6 partite sono terminate in pareggio. Spesso e volentieri negli ultimi anni, contro i bergamaschi, i rossoneri hanno perso in casa e vinto in trasferta. Questa volta, sulla strada che porta al tricolore servirà una vittoria fra le mura amiche.