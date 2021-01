Milan-Atalanta, i convocati di Gasperini: out Piccini e l'ex Pasalic, oltre a Gomez

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani a San Siro, dove i nerazzurri affronteranno il Milan capolista. Ecco l'elenco completo, in cui non figurano Pasalic, Gomez e Piccini.

PORTIERI: Rossi, Sportiello, Gollini

DIFENSORI: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri

CENTROCAMPISTI: Freuler, De Roon, Malinovkyi, Pessina, Miranchuk

ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata