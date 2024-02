Milan-Atalanta, Kalulu torna 119 giorni dopo l'infortunio

Pierre Kalulu è convocato per Milan-Atalanta, tornando così a disposizione ben 119 giorni dopo da quel Napoli-Milan del 29 ottobre 2023, quando nel primo tempo del match rimediò una lesione del tendine retto femorale sinistro: il 2 novembre il francese si era quindi sottoposto ad operazione chirurgica per risolvere il problema. Da comunicato Milan i tempi di recupero erano previsti in quattro mesi, quindi c'è addirittura un anticipo sulla tabella di marcia. Il francese oggi comincia dalla panchina.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Calabria, Jiménez, Kalulu, Kjær, Terracciano; Musah, Reijnders; Chukwueze, Okafor. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners; Mirančuk, De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hateboer, Hien, Palomino, Tolói; Adopo, Pašalić, Zappacosta; Lookman, Scamacca, Touré. All.: Gasperini.

Arbitro: Orsato di Schio.