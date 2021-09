Milan-Atletico, San Siro canta: "Pioli is on fire", il Mister risponde

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Atletico Madrid, match valido per la seconda giornata del girone B. Il Milan torna a giocare in Champions League nel proprio stadio, e lo farà davanti a circa 40mila tifosi. La capienza non è massima, ma il tifo rossonero come sempre sta rendendo l'atmosfera elettrica ed emozionante. All'ingresso di mister Pioli in campo San Siro lo ha accolto con il solito coro "Pioli is on fire", che accompagna tecnico e squadra da ormai un anno. L'allenatore rossonero ha ricambiato il gesto d'affetto salutando ed applaudendo.