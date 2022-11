Milan, Baldo (all. U16): "Il Derby non è una partita qualunque, dobbiamo tirare fuori tutta l'energia"

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Intervenuto attraverso ai canali ufficiali del club, Simone Baldo, allenatore dell'Under 16 del Milan, ha parlato così dell'ultima gara con il Venezia: "Per quanto riguarda il nostro gioco, contro il Venezia non è stata la migliore prestazione. Siamo stati un po' tesi nel primo tempo e abbiamo faticato. Dopo la ripartenza ci siamo rilassati e siamo riusciti a riprendere il controllo senza concedere altre occasioni”.

Sul derby di domani: “E' una partita importante perché affronteremo un nostro diretto rivale e potremo vedere a che punto siamo. Sappiamo che il derby non è mai solo una partita qualunque, indipendentemente da come si presenta la classifica. Per questo dobbiamo tirare fuori tutta l'energia e l'entusiasmo necessari per fare bene”.