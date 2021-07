Milan, Ballo-Touré e Tomori si affrontarono nella finale di Youth League del 2016

C’è una partita di Youth League in cui Fodé Ballo-Touré e Fikayo Tomori si affrontarono. Il match in questione è la finale della competizione giovanile della stagione 2015/2016, giocatasi il 18 aprile 2016. A quei tempi, Ballo-Touré militava nel PSG, mentre Tomori nel Chelsea. Le due squadre si affrontarono in finale e gli inglesi vinsero per 1-2. Il gol del vantaggio del Chelsea, venne firmato proprio da Tomori, dopo 10 minuti di partita. I due, 5 anni più tardi, si ritrovano al Milan, ma da compagni di squadra.