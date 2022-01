Milan, Ballo-Tourè negativo al Covid. Guarito anche Koulibaly

Fode Ballo-Touré, terzino del Milan, e Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, sono guariti dal Covid: lo rende noto la federazione senegalese. Tampone negativo anche per Edouard Mendy: tutti e tre sperano ora di essere coinvolti per l'ultima sfida al Malawi, anche se sono a secco di allenamenti dopo la settimana passata in isolamento dal resto del gruppo.