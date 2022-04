Milan, Ballo-Tourè per la prima volta in campo dalla sconfitta con il Napoli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo i dati transfermarkt i minuti giocati ieri da Fodè Ballo-Tourè nel finale di Milan-Genoa, sono i primi in campo per il difensore senegalese da prima di Natale. L'ultima volta che Ballo aveva indossato la maglia rossonera era in occasione della gara persa contro il Napoli. Tra gennaio e ieri sera, poi, la Coppa d'Africa, il covid, gli infortuni e le scelte tecniche di Pioli, ne hanno limitato le presenza sul terreno di gioco. Ieri sera il giocatore ha festeggiato con un post su instagrama in cui ha scritto semplicemente: "+3".