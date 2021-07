Il Milan sta definendo con il Monaco l'arrivo in rossonero di Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro che sbarcherà a Milanello come vice Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel club di via Aldo Rossi, il 24enne esterno senegalese ritroverà un suo ex compagno al Lille, vale a dire Mike Maignan.