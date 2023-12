Milan, belli i numeri dei primi tempi. Ma nel calcio esiste anche la ripresa

Se il calcio fosse uno sport le cui partite durassero solo 45 minuti, il Milan a quest'ora sarebbe in piena lotta per lo Scudetto. Purtroppo per i rossoneri però, nulla nella vita si costruisce con i "se" e con i "ma", neppure lo sport, e dunque i numeri che il Diavolo ha messo insieme nei primi 45 minuti delle partite di questa stagione fino a oggi, vanno messi a confronto con quelli che la squadra di Pioli fa registrare dall'intervallo in avanti.

Ad ogni modo, per far capire come il secondo tempo sia un problema del Milan, è opportuno porre l'accento su alcuni numeri che i rossoneri hanno collezionato nelle prime frazioni di gioco. I rossoneri sono secondi dietro all'Inter (di soli 3 punti!) come rendimento globale ma sono soprattutto il miglior attacco (16 gol, insieme proprio ai cugini nerazzurri) e la terza miglior difesa (5 gol incassati, dietro solo a Inter e le torinesi). Tutti questi numeri precipitano se si analizzano solo le seconde frazioni.