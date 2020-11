Milan, Bennacer e Theo raggiungono le 50 presenze in rossonero

Entrambi titolari questa sera nella sfida di Europa League contro il Lille, Theo Hernandez ed Ismael Bennacer hanno raggiunto le 50 presenze in rossonero in partite ufficiali. I due sono arrivati durante il calciomercato estivo del 2019 ci hanno messo poco più di un anno a raggiungere questo traguardo. Ad oggi sono titolari inamovibili, oltre che tra i migliori interpreti dei rispettivi ruoli in Europa.