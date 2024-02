Milan, bocciatura pesante per Okafor, Chukwueze e Jovic. In estate rischio nuovo viavai

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul rendimento dei nuovo acquisti del Milan e su quello che dovrebbe accadere in estate per chi ha deluso le aspettative: i cambi all’intervallo sono stati un’evidente bocciatura per Okafor, Chukwueze e Adli, ai quali Pioli aveva dato fiducia dal primo minuto per dare un po’ di respiro ai titolari dopo la sbornia in Europa League.

Il rendimento però è scivolato via di gran lunga sotto le attese, evidenziando quanto la rosa per il tecnico sia più corta del previsto e in netta controtendenza con le intenzioni dell’estate scorsa della società di dare più soluzioni possibili tra gli uomini da mandare in campo. A fine stagione andranno fatte le dovute valutazioni anche in merito alla posizione di Jovic, che sembrava aver fatto dei passi in avanti in termini realizzativi prima di bruciarsi la nuova chance da titolare con una manata da rosso. Di certo non l’idea migliore per un giocatore a caccia di continuità nel rendimento, chiamato a essere il vice Giroud a tutti gli effetti e che si sta giocando la riconferma di un anno in più, a livello contrattuale, fino al 2025.

Il rush finale tra campionato ed Europa League sarà un esame importante per molti, tanto da non dover escludere un nuovo viavai l’estate prossima dopo i dieci volti nuovi arrivati a Milanello appena pochi mesi fa.