Milan-Bologna, De Ketelaere eletto MVP della gara

Come riportato dai canali ufficiali del Milan, il secondo Mvp della stagione votato dai tifosi rossoneri è Charles De Ketelaere. Oltre alla grandissima prestazione alla prima da titolare a San Siro, il trequartista belga ha fornito l'assist per il gol di Leao che ha aperto le mercature nella gara contro il Bologna. Il numero 90 ha battuto la concorrenza di Leao, Kalulu e altri candidati.

What a spectacular full debut! De Ketelaere has been named @emirates MVP for #MilanBologna



Debutto dal primo minuto da sogno per Charles che è stato eletto MVP contro il Bologna ⭐#SempreMilan pic.twitter.com/Vwt60HLJTO