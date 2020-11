Milan, Bonera all’esordio in panchina contro Gattuso con la “regia” di Pioli

Primo allenamento per Daniele Bonera ieri a Milanello, sotto lo sguardo attento di Paolo Maldini e Frederic Massara. L’ex difensore rossonero è stato scelto come guida tecnica dopo la positività al Covid sia di Stefano Pioli che del suo vice Giacomo Murelli, e ieri ha guidato il suo primo allenamento con Zlatan Ibrahimovic e i giocatori che non sono stati coinvolti dalle varie nazionali. L'ex difensore a settembre ha conseguito il master Uefa Pro di Coverciano, che gli consente di guidare squadre di Serie A, ma sarà supportato da Davide Lucarelli (altro storico collaboratore dei Pioli), dai match Analyst e sarà guidato da Stefano Pioli dal suo isolamento domestico. Un sistema di video live, l’uso di droni e programmi specifici aiuteranno Pioli ad avere sempre la situazione sotto controllo. L’esordio per Bonera non sarà facile perché alla sua prima in panchina avrà come avversario il Napoli dell’ex compagno di squadra Rino Gattuso. Partita fondamentale per la testa della classifica e scontro diretto per la Champions, Bonera potrebbe essere in panchina anche in Europa League contro il Lille e se il tampone di Pioli non dovesse negativizzarsi sarebbe la guida della squadra anche in casa contro la Fiorentina domenica 29 novembre. Per lui è arrivata un’importante occasione ma anche un avversario difficile da affrontare in un momento delicato della stagione dove i rossoneri dovranno affrontare 10 partite in 30 giorni.