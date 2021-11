Milan, Brahim Diaz torna in campo dopo un mese dall'ultima volta

C'è anche Brahim Diaz nella formazione titolare del Milan per il match in programma stasera contro il Porto: lo spagnolo, fermato dal Covid durante la scorso sosta per le nazionali, non gioca una partita ufficiale esattamente da un mese, cioè dalla sfida di campionato in casa dell'Atalanta del 3 ottobre. L'ex Real Madrid agirà da trequartista alle spalle di Olivier Giroud.