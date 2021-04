Milan, buon compleanno a Kakà: campione sempre amato dai tifosi

Nato in Brasile il 22 aprile 1982, compie oggi 39 anni, Ricardo Izecson dos Santos Leite, meglio conosciuto come Kakà. Kakà è stato uno dei talenti più cristallini e puri che i tifosi del Milan abbiano ammirato negli anni 2000. Colonna del Milan di Carlo Ancelotti, il “bambino d’oro” si impose fin da subito. Arrivò in rossonero dell’estate del 2003, con il Milan campione d’Europa in carica. Kakà rimase fino al 2009, quando poi passò al Real Madrid. Tornò al Diavolo nella stagione 2013/2014, per poi lasciare definitivamente il club. In totale ha giocato in rossonero 307 partite e segnato 104 gol. Trequartista pure, con velocità palla al piede, tiro da fuori, inserimenti e tecnica perfetta, Kakà rimane ancora oggi uno dei giocatori più amati dai tifosi del Milan. Il suo palmares in rossonero annovera: 1 Scudetto, 1 Supercoppa Italiana, 1 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 1 Mondiale per Club. La redazione di Milannews si unisce agli auguri fatti dal Milan.

🤩 𝓡𝓲𝓬𝓪𝓻𝓭𝓸 𝓚𝓪𝓴𝓪́



A player defined by elegance and class: happy birthday, @KAKA!



Un giocatore caratterizzato da eleganza e classe, buon compleanno Ricky! #SempreMilan | @BancoBPMSpa — AC Milan (@acmilan) April 22, 2021