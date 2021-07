Milan, buon compleanno a Tommaso Pobega: gli auguri del club

Compie oggi 22 anni Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero che nella passata stagione ha giocato in prestito allo Spezia, è tornato alla base per giocarsi le sue carte e tentare di rimanere in rosa fra i rossoneri. Nato a Triste nel 1999, Pobega è entrato a far parte delle giovanili del Milan nel 2013, dopo che la dirigenza del tempo lo aveva prelevato dalla Triestina. A lui il club ha dedicato un post sui social per fargli gli auguri di buon compleanno.

Tommaso Pobega turns 2️⃣ 2️⃣ today. Have a great day! 🥳



Tanti auguri di buon compleanno a Tommaso Pobega! 2️⃣2️⃣🥳

#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/ZujUu0DVkC — AC Milan (@acmilan) July 15, 2021