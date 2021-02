Milan, buone notizie dall'infermeria: Gabbia pronto a tornare in gruppo

Dopo un lunghissimo periodo pieno di infortunio, mister Pioli può tornare a sorridere: l'infermeria rossonera si sta svuotando. Dopo i rientri di Bennacer e Calhanoglu, il più vicino al ritorno in campo è Matteo Gabbia. Il giovane difensore rossonero è fermo dal 13 dicembre per una lesione distrattiva del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Come sottolinea Tuttosport, il classe '99 dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo in settimana. Obiettivo tornare per i match contro Spezia e Stella Rossa.