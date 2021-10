Milan, buone notizie su Giroud: è pienamente recuperato

Olivier Giroud ha recuperato dai fastidi alla schiena che lo avevano fermato prima della trasferta di Bergamo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri pomeriggio l’attaccante francese si è allenato regolarmente con i compagni e sarà quindi a disposizione di Pioli per la gara di campionato contro il Verona, in programma alla ripresa del campionato. I prossimi giorni serviranno al giocatore per ritrovare la forma migliore.