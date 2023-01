Milan, caduta libera. CorSera: "Uno Zaniolo sarebbe d'aiuto, ma basterebbe?"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo la travolgente sconfitta contro la Lazio, il Corriere della Sera spiega il momento che vive il Milan. Il Diavolo è all’inferno, o forse anche più in basso, in caduta libera. Adesso si deve guardare le spalle, perché il Napoli è lontano 12 punti e la zona Champions è assai affollata. Una cosa è certa, scrive il quotidiano: così il Milan rischia. Il gruppo è scollato, le scelte sono sbagliate, con errori inspiegabili e zero idee. La squadra è sull’orlo della crisi e la difesa è diventata un caso, non può essere sempre colpa di Tatarusanu. Uno Zaniolo in più sarebbe d'aiuto, ma basterebbe?