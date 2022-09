Milan-Cagliari 2-0, Abate: "Felice del gruppo e della prestazione"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato ai canali ufficiali del club, Mister Ignazio Abate ha commentato così il successo contro il Cagliari: "Felice per la vittoria, specialmente perché dà condizione e morale ai ragazzi. Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, ma quando non porti a casa punti qualcosina manca. Sono felice del gruppo, della prestazione di oggi dove abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Abbiamo rischiato su palla inattiva in 2-3 occasioni: dobbiamo migliorare tantissimo. La squadra ha cercato sempre di dettare ritmo, ricorrere al proprio gioco, alla propria idea e hanno saputo soffrire. Nei primi 10 minuti del secondo tempo sono rimasti in piedi con ordine e qualità".

Sui match ravvicinati: "Impensabile giocando ogni 3 giorni di escludere qualcuno, sono tutti importanti e arriverà il momento per tutti, ci vuole pazienza. Abbiamo tanti ragazzi giovani che vanno inseriti nel momento giusto, senza bruciarli. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo: la palla scorreva che era una bellezza. Troppo fumosi negli ultimi 20 metri dove tiriamo troppo poco, mentre i primi minuti del secondo tempo il Cagliari ci ha messo in difficoltà. Abbiamo difeso con ordine, rabbia e tendendo le distanze giusto. L'abbiamo interpretata bene, ma abbiamo tanto da migliorare anche se il lavoro non ci spaventa; siamo giovani e bisogna dare tempo, sono felicissimo dell'intensità che ci stiamo mettendo".