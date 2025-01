Milan-Cagliari, a San Siro arriva la Supercoppa. Biglietti in vendita

Questo sabato, ore 20.45, a San Siro ci sarà Milan-Cagliari di Serie A, con la Supercoppa Italiana vinta ieri contro l'Inter che verrà portata in campo prima della partita e celebrata con i tifosi presenti. I biglietti per la sfida sono ancora in vendita attraverso i canali ufficiali del club rossonero.

The #Supercoppa trophy is coming to San Siro for #MilanCagliari! Get your tickets before they run out ️#SempreMilan