Milan-Cagliari, Calabria e Donnarumma raggiungono rispettivamente il traguardo delle 150 e 250 presenze in rossonero

In Milan-Cagliari Davide Calabria e Gigio Donnarumma raggiungono un traguardo davvero importante nella loro storia rossonera: il terzino classe '96 arriva a 150 presenze ufficiali con la maglia del Diavolo, pentre il portiere classe '99 raggiunge addirittura quota 250. Numeri molto importanti che il Milan celebra sui social: "Due prodotti del nostro Settore Giovanile raggiungono un traguardo importante con 150 e 250 presenze in rossonero. Grandi ragazzi!".

