Milan-Cagliari, Giroud eletto MVP della partita: doppietta e tanto altro

Sul profilo Twitter del Milan è apparso un post che elegge l’uomo della partita di ieri sera. Il premio è andato a Olivier Giroud che ha battuto Brahim Diaz e Sandro Tonali. Il Milan ha scritto: “Una doppietta e tanto altro al suo esordio a San Siro: Oli è il nostro MVP in Milan-Cagliari”.

✌️ A brace and much more on his San Siro debut have made Giroud the MVP



✌️ Una doppietta e tanto altro al suo esordio a San Siro: Oli è il nostro @emirates MVP in #MilanCagliari#SempreMilan pic.twitter.com/sLKjBDQS6j