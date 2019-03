Milan, Caldara è grato a Gattuso per la vicinanza in questi mesi difficili

In attesa di ritrovare finalmente il campo, Mattia Caldara è molto grato a Rino Gattuso che gli è stato molto vicino in questi mesi difficili in cui è dovuto restare ai box per un grave infortunio. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che in questo periodo complicato, il giovane centrale rossonero ha sentito la vicinanza anche di Leonardo, Maldini e di tutta la società di via Aldo Rossi.