Milan, calendario in salita: tante big da affrontare

Il Milan è atteso da un calendario tutt’altro che semplice. Nelle 12 gare di campionato restanti, infatti, la squadra rossonera, fatta eccezione per l’Inter, dovrà affrontare tutte le big che la precedono in classifica, a cominciare dalla Roma che sarà a San Siro il 28 giugno prossimo. Come riporta il Corriere della Sera, sarà una sorta di crash test per valutare affidabilità e doti dei molti giocatori dal futuro in bilico.