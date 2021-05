Milan, Calhanoglu posta il goal contro il Sassuolo e punge: "Quando le persone parlano troppo"

Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, ha pubblicato su Instagram il video del suo goal contro il Sassuolo: assist di Saelemaekers dalla destra, controllo del turco e tiro a giro sul secondo palo.

Gol certamente di pregevole fattura (nonostante poi il Milan abbia perso la partita), ma risulta ad oggi ancor più interessante la didascalia che lo stesso Calhanoglu ha allegato al video: "When these people talk too much", ovvero "Quando alcune persone parlano troppo", con l'emoticon che zittisce e il razzo. Il riferimento è alle tante critiche ricevute nelle ultime settimane?