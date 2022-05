Milan Campione d'Italia, Ibra verso la premiazione con sigaro e champagne

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È uno Zlatan Ibrahimovic scatenato quello che si presenta alla premiazione per lo scudetto al Mapei Stadium indotta dalla Lega Serie A. Passerella d'onore per lo svedese, probabilmente la più bella della sua lunga e vincente carriera: sguardo duro, sigaro in bocca e champagne agitato per bagnare i tifosi in delirio. Il Mapei Stadium diventa una bolgia al passaggio di Ibra!