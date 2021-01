Milan, Castillejo potrebbe farcela. Domani allenamento decisivo

Samu Castillejo potrebbe giocare a Benevento. L’esterno spagnolo sta stringendo i denti per riuscire ad essere convocato in vista della trasferta campana, dove il Milan affronterà la squadra di Inzaghi domenica 3 gennaio. L’allenamento di domani mattina sarà decisivo per capire le condizioni di Castillejo, uscito per un indurimento al flessore nell’ultimo match del 2020 contro la Lazio.