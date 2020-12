Milan-Celtic, l'assist per Castillejo è un colpo di suola di Rebic: il croato al terzo passaggio vincente in quattro gare

Visionando attentamente le immagini del gol di Castillejo contro il Celtic, importante rete del 2-2, è emerso come l'assist sia partito da Ante Rebic, resosi protagonista di una giocata di alto livello. Inizialmente la palla sembrava carambolata in maniera casuale sui piedi dello spagnolo, in realtà l'attaccante croato, dopo essersi ritrovato la sfera sotto la suola, l'ha spinta in maniera volontaria alle sue spalle dove l'ex Villareal ha ricevuto e realizzato il pareggio. Per Rebic si tratta quindi del terzo assist in quattro gare, dopo quelli per Ibrahimovic a Napoli e Castillejo a Lille.