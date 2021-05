Milan, Champions o non Champions i piani non cambieranno: il progetto di rilancio della squadra e del brand non rallenterà

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, Champions o non Champions i piani del Milan non cambieranno: il progetto di rilancio della squadra e del brand infatti non rallenterà. A testimoniare tutto ciò il comunicato di ieri del club di via Aldo Rossi che ha annunciato di aver aperto una nuova sede a Shanghai e nuove scuole calcio a Shenzhen. Il Diavolo, secondo uno studio di YouGov, è la squadra di calcio italiana più popolare in Cina.