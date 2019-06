André Silva si ripresenterà a Milanello dopo il mancato riscatto da parte del Siviglia. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il portoghese avrà la sua chance per provare a ritagliarsi un ruolo nel nuovo Milan di Giampaolo. Ammesso che il giocatore non ritenga ormai conclusa la sua esperienza italiana.