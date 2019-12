Milan, che figuraccia. Tutti colpevoli per il disastro di Bergamo

Si è chiuso nel peggiore dei modi il 2019 del Milan, con una sconfitta umiliante contro l’Atlanta. Un sonoro 5-0 dove i bergamaschi hanno dominato dall’inizio alla fine della partita, scherzando e aggirando i rossoneri in qualsiasi modo. Una pessima sorpresa di natale per i tanti tifosi del Diavolo, ancora una volta delusi dalla squadra. “La prestazione non c'è stata, fa molto male, si può dire sia stata anche imbarazzante. Questo non può essere il Milan. Mercato? Faremo del nostro meglio rispetto alle nostre potenzialità. Dobbiamo pensare bene e migliorare la squadra. Non riposeremo molto, non sarà un bel Natale", ha spiegato il dirigente croato Zvonimir Boba, colpevole insieme al resto della dirigenza e della proprietà per aver allestito una squadra debole mentalmente e tecnicamente.

Lo stesso Pioli è finito sotto accusa e a fine match ha evidenziato che qualcosa durante la settimana non ha funzionato, probabilmente la preparazione alla sfida sottovalutando l’avversario: “E' una sconfitta che fa male, non doveva succedere una prestazione così. Una prestazione del genere evidentemente deriva da una cattiva settimana, le responsabilità sono mie”.

E colpevoli soprattutto i giocatori, abituati alla mediocrità e a subire continue umiliazioni. Il Milan in 17 partite di campionato ha ottenuto solamente 21 punti, un andamento da squadra che deve salvarsi e non di chi vuole ottenere la Champions. Sarà davvero un brutto Natale per il mondo rossonero.