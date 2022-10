Milan-Chelsea (0-2), il tabellino

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

MILAN-CHELSEA 0-2

MILAN (4-3-3): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández (34'st Ballo-Touré); Krunić, Bennacer (17'st Pobega), Tonali; Díaz (37' Dest), Giroud (17'st Rebić), Leão (34'st Origi). A disp.: Jungdal, Mirante; Coubis; Messias. All.: Pioli.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James (17'st Azpilicueta), Jorginho, Kovačić, Chilwell; Sterling (17'st Loftus-Cheek), Mount (1'st Gallagher); Aubameyang (34'st Havertz). A disp.: Bettinelli, Mendy; Cucurella; Chukwuemeka, Zakaria; Broja, Pulisic. All.: Potter.

Arbitro: Daniel Siebert (GER).

Gol: 21' rig. Jorginho (C), 34' Aubameyang (C).

Ammoniti: 20' Giroud (M), 20' Mount (C), 29' Sterling (C), 32' Gabbia (M), 36' Krunić (M), 21'st Pobega (M), 36'st Gallagher (C), 44'st Tonali (M), 45'st Ballo-Touré (M).

Espulso: 18' Tomori (C).