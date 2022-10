Milan-Chelsea anche fuori dal campo: quanti intrecci di mercato tra blues e rossoneri

MilanNews.it

Non solo in campo, Chelsea e Milan hanno sempre avuto intrecci anche nel mercato. I più recenti sono Bakayoko, Giroud e Tomori. Mentre il primo acquisto dei rossoneri dai blues fu Greavers, nel lontano 1961. Nel 2002 arrivò Dalla Bona, ma l'esperienza non fu positiva. Da quel momento in poi l'asse Londra-Milano si scalda: Crespo (2004), Shevchenko (2008), Essien (gennaio 2014), Torres (estate 2014), Van Ginkel (estate 2014), Pasalic (2016) e Bakayoko (2018)