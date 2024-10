Milan, chi è il responsabile? Di Gennaro: "Discorso è generale"

vedi letture

Antonio Di Gennaro è stato allenatore del Milan insieme al direttore tecnico Fatih Terim nel 2001 e ha vissuto una situazione complicata sulla panchina dei rossoneri, così come sta succedendo adesso a Paulo Fonseca. A TMW l'ex tecnico ha spiegato quali secondo lui sono i principali problemi: "Ci sono passato anche io da momenti come quello del derby, quando era sulla graticola. So cosa vuol dire. Lui deve avere in mano la situazione, ma dopo ciò che è successo a Firenze c'è da fare una riflessione importante perché quello un po' stride. Il portoghese deve ritrovare autorevolezza e forza nel dettare le regole".

Ma c'è un responsabile principale?

"No, il discorso è generale. La squadra subisce molti gol, sembrava che il derby potesse essere garanzia di continuità e invece la situazione a livelli di rapporti è tornata come prima. Fonseca aveva detto a Pulisic di calciare i rigori ed entrambi sono stati tirati da un altro calciatore, le valutazioni in spogliatoio devono essere fatte. La squadra è forte, i nuovi devono inserirsi, ma la difesa subisce tanto... La società ora deve essere padrona e i top fare la differenza".