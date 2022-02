Milan, classifica dei più ammoniti: comanda Tonali davanti a Hernandez e Bennacer

MilanNews.it

Come riportato da transfermarkt, con 7 cartellini gialli ricevuti, Sandro Tonali è il giocatore del Milan che per ora ha ricevuto più sanzioni in questo senso. Dopo di lui troviamo a quota 6, Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Theo Hernandez però ha ricevuto anche due cartellini espulsioni, una per doppio giallo e una per rosso diretto.