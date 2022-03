Milan, come è cambiata la classifica ad un anno di distanza

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giunti all'ultima sosta per le nazionali della stagione, a sole 9 giornate dal termine del campionato, diamo un'occhiata a come è cambiata la classifica del Milan a distanza di un anno. Nella stagione 2020/2021 la squadra di Pioli, si trovava al secondo posto in graduatoria con un totale di 63 punti. Oggi, il Milan è primo e ha ottenuto tre punti in più rispetto alla passata stagione (66). Mentre, per quanto riguarda il dato dei gol fatti, non c'è grossa differenza (57 lo scorso campionato, 56 quest'anno), il dato interessante è sicuramente quello relativo ai gol subiti: 35 nella passata stagione, 29 in quella corrente. Ennesima testimonianza della bontà del lavoro di Pioli anche sulla fase difensiva.