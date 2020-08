Milan, come sono stati subiti i gol: ottimo il dato dei rigori

Guardando ai dati difensivi del Milan è curioso analizzare come sono state subite le reti dqi rossoneri nella stagione appena conclusasi. La difesa rossonera che ha subito 46 gol, in particolare, ha mostrato grande efficienza nei calci piazzati meno nel contrastare le azioni avversarie. Questi i dati precisi su come sono stati subiti i gol dai rossoneri:

- 30 gol su azione

- 9 gol su calcio piazzato

- 5 gol su rigore

- 1 gol in contropiede

- 1 autogol