Milan, con il Porto prima convocazione in Champions per Ibrahimovic

Ufficializzati i convocati per la gara tra Porto e Milan, si può sottolineare una notizia positiva per i rossoneri. La trasferta di Porto, infatti, coincide con la prima chiamata in Champions League per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, assente contro Liverpool e Atletico per infortunio, torna finalmente a respirare l'aria europea con la casacca rossonera.