Milan, con l'Empoli vittoria che conta. Al giro di boa da non soddisfatti, ma in rampa di (ri)lancio

Con la vittoria per 2-4 al "Castellani" di Empoli, il Milan chiude il girone d'andata in campionato al secondo posto in classifica (a -4 dall'Inter capolista) con 42 punti conquistati e con un margine interessante sul quinto posto. Il bottino è certamente positivo, ma i rossoneri di Pioli non si possono ritenere soddisfatti; l'obiettivo era quello di migliorare il girone d'andata dello scorso anno e non ci si è riusciti, ma c'è ancora tutto il ritorno per far meglio del risultato che conta: quello finale.

Scelte e momenti giusti

E ai fini dell'obiettivo conclusivo la vittoria di ieri ad Empoli conta tantissimo. Il Milan veniva da un punto nelle ultime due partite e da una serie di prestazioni non positive da diversi punti di vista: serviva vincere, anche con una prova non brillantissima. E così è stato! I rossoneri hanno faticato anche contro i ragazzi terribili di Andreazzoli, ma hanno saputo affondare il pugnale nella difesa toscana con determinazione, umiltà ed efficacia: "Abbiamo - ha spiegato Pioli a DAZN - colpito nel momento giusto, trovando la giocata vincente nei momenti difficili: siamo stati sul pezzo, siamo stati umili. È una vittoria importante, quella di stasera pesava di più per tanti motivi".

Rampa di rilancio

Il risultato di ieri, dunque, soddisfa squadra e tifosi, mentre il risultato del girone d'andata - come confermato da Pioli in conferenza pre match - non del tutto. Le due facce della medaglia, però, confluiscono verso un'unica grande rampa di lancio su cui il Milan si affaccerà al 2022. Dopo il rallentamento delle ultime settimane, il Milan si rilancia: la vittoria di Empoli ridà a Tonali e compagni fiducia e ottimismo, restituisce grande valore all'attuale classifica e infonde entusiasmo per un anno nuovo che, con il rientro dei big infortunati e qualche possibile innesto dal mercato, potrà essere più roseo di un 2021 comunque di alto livello.