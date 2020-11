Milan, con Raiola si parlerà anche del contratto di Antonio Donnarumma

Gianluigi Donnarumma ma non solo: anche suo fratello Antonio ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Il Milan ne sta parlando con Mino Raiola, manager anche del portiere classe ‘90. Tuttavia, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, stavolta si tratta di un discorso secondario e non - come ai tempi della gestione cinese - strettamente legato al prolungamento di Gigio. Le due trattative sono quindi separate.