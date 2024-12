Milan contestato, il Barone: "Da Ibra mi aspettavo di più come persona e come dirigente"

Intervenuto telefonicamente a Telelombardia, lo storico tifoso del Milan Giancarlo Capelli, noto a tutti come il "Barone", ha detto la sua sulla contestazione nei confronti della squadra e soprattutto della proprietà:

Su Ibrahimovic: "Ibra deve prendere una decisione: è dirigente? Da lui mi aspettavo molto di più come persona e come dirigente. Purtroppo l'altra sera ha rischiato di essere fischiato dalla tifoseria e non è la prima volta che capita. Devono rimboccarsi le maniche e lasciare da parte la loro rivalità tra dirigenti. Purtroppo non c'è un collante tra i dirigenti".

Sui giocatori: "Leao in alcuni momenti è svogliato, non centra la porta. I giocatori non hanno voglia. Theo Hernandez? Mi risulta che non voglia rimanere al Milan".