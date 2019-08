Sabato sera, il Milan sarà impegnato nell'ultima amichevole estiva prima del debutto in campionato, in programma il 25 agosto in casa dell'Udinese: la formazione di Marco Giampaolo affronterà il Cesena, contro il quale Leo Duarte e Ismael Bennacer potrebbero fare il loro esordio con la maglia rossonera. Lo riferisce gazzetta.it.