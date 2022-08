Milan, contro il Marsiglia secondo clean sheet consecutivo in amichevole

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la prima mezz'ora da incubo contro lo ZTE in cui il Milan ha incassato tre reti, i rossoneri hanno cambiato marcia dal secondo tempo della partita con gli ungheresi. Dopo il 5-0 contro il Wolfsberger, è arrivato il secondo clean sheet consecutivo per gli uomini di Pioli anche ieri pomeriggio in casa del Marsiglia in virtù dello 0-2 finale.