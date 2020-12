Milan, contro il Parma è esplosa la nostalgia di Ibra: Rebic si è visto troppo poco

Ieri contro il Parma è forse la prima volta in cui il Milan ha sentito per davvero la mancanza di Zlatan Ibrahimovic, il quale spera di tornare in campo mercoledì contro il Genoa: se finora la squadra rossonera avava mascherato bene l’assenza dello svedese, contro i gialloblu è esplosa la nostalgia per Ibra. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il suo sostituto Ante Rebic si è visto pochissimo e ha dimostrato ancora di più di non essere una prima punta.