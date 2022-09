MilanNews.it

Il Milan ha portato a casa un punto da Salisburgo grazie ad un gol di Alexis Saelemaekers che al 40' ha pareggiato la rete del vantaggio degli austriaci di Okafor al 28'. Per il belga si tratta non solo del suo primo gol stagionale, ma anche della sua prima marcatura in carriera in Champions League.